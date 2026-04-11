Боруссия Д — Байер, результат матча 11 апреля 2026, счёт 0:1, 29-й тур Бундеслиги 2025/2026

«Боруссия» Дортмунд минимально уступила «Байеру» в матче 29-го тура Бундеслиги
Окончен матч 29-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026, в котором играли дортмундская «Боруссия» и леверкузенский «Байер». Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали «аспириновые». Встреча состоялась на стадионе «Дортмунд». В качестве главного арбитра матча выступил Дениз Айтекин из Оберасбаха.

Германия — Бундеслига . 29-й тур
11 апреля 2026, суббота. 16:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Окончен
0 : 1
Байер
Леверкузен
0:1 Андрих – 42'    

На 42-й минуте Роберт Андрих открыл счёт в этой игре и вывел «аспириновых» вперёд.

В минувшем туре «шмели» победили «Штутгарт» со счётом 2:0. «Фармацевты» разгромили «Вольфсбург» со счётом 6:3. В следующем туре «Боруссия» встретится с «Хоффенхаймом». Игра состоится 18 апреля. «Байер» проведёт матч с «Аугсбургом» (18 апреля).

После этой игры «Боруссия» с 64 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице Бундеслиги, «Байер» с 52 очками находится на пятом месте.

