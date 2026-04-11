«РБ Лейпциг» переиграл «Боруссию» Мёнхенгладбах в 29-м туре Бундеслиги

Завершён матч 29-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играли «РБ Лейпциг» и «Боруссия» из Мёнхенгладбаха. Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали «быки». Встреча состоялась на стадионе «Лейпциг». В качестве главного арбитра матча выступил Саша Штегеман из Нидеркасселя.

На 81-й минуте взятием ворот отметился Ян Диоманд.

После этой игры «РБ Лейпциг» с 56 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Германии, «Боруссия» с 30 очками находится на 13-м месте.

В следующем туре «быки» 18 апреля на выезде встретятся с франкфуртским «Айнтрахтом», чёрно-бело-зелёные 19 апреля примут «Майнц».