Стад Ренн — Анже. Прямая трансляция
РБ Лейпциг — Боруссия М, результат матча 11 апреля 2026, счёт 1:0, 29-й тур Бундеслиги 2025/2026

«РБ Лейпциг» переиграл «Боруссию» Мёнхенгладбах в 29-м туре Бундеслиги
Комментарии

Завершён матч 29-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играли «РБ Лейпциг» и «Боруссия» из Мёнхенгладбаха. Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали «быки». Встреча состоялась на стадионе «Лейпциг». В качестве главного арбитра матча выступил Саша Штегеман из Нидеркасселя.

Германия — Бундеслига . 29-й тур
11 апреля 2026, суббота. 16:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
Окончен
1 : 0
Боруссия М
Мёнхенгладбах
1:0 Диоманд – 81'    

На 81-й минуте взятием ворот отметился Ян Диоманд.

После этой игры «РБ Лейпциг» с 56 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Германии, «Боруссия» с 30 очками находится на 13-м месте.

В следующем туре «быки» 18 апреля на выезде встретятся с франкфуртским «Айнтрахтом», чёрно-бело-зелёные 19 апреля примут «Майнц».

