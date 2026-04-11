«Не хочу касаться судейства». Тренер «Крыльев Советов» высказался после игры с «Ахматом»

«Не хочу касаться судейства». Тренер «Крыльев Советов» высказался после игры с «Ахматом»
Главный тренер «Крыльев Советов» Сергей Булатов высказался о ничьей своей команды в матче 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:2). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Яном Бобровским (Санкт-Петербург).

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
11 апреля 2026, суббота. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Рахманович – 4'     1:1 Мелкадзе – 10'     1:2 Касинтура – 40'     2:2 Чернов – 70'    

«Мы очень хорошо начали, забили гол. Мы хотим именно такие голы забивать в результате комбинационной игры. Рады, что во втором тайме смогли прибавить, в том числе и заменами, сравняли счёт и были ближе к победе. Очень жалко, что мы её не добыли, но в то же время это очко, которое прибавляется у нас в таблице.

Не хочу касаться судейства. Всё должно решаться на футбольном поле именно качеством игры команд. Качество игры, которое мы показали, нас удовлетворяет. О качестве судейства говорить я не должен», — сказал Булатов на послематчевой пресс-конференции.

«Крылья Советов» набрали 22-е очко, поднялись на 12-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России и покинули зону переходных матчей. «Ахмат» с 31 очком занимает восьмое место.

