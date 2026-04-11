Микель Артета высказался о поражении «Арсенала» в матче с «Борнмутом»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение своей команды в матче 32-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом» (1:2).

«Разочарование. Это сильный удар в лицо, и теперь всё зависит от нашей реакции. Эта команда не просто так не проигрывала 11 матчей подряд – они многое сделали правильно. Мы были не очень эффективны. Первый же их момент в нашей штрафной – рикошет, неудачная игра в обороне, и это гол. Нам нужно оправиться после такого.

Во втором тайме ожидаешь другой игры. Сегодня мы делали много странных вещей. Хотя обычно мы очень стабильны. Такое может случиться, это футбол.

Игрокам очень больно. И должно быть больно. Им нужно принять это как данность, подняться и снова идти в бой, иначе ты выбываешь. Впереди важная неделя, на кону многое. Мы по-прежнему находимся в хорошем положении в обоих турнирах», — приводит слова Артеты BBC.

По состоянию на сегодняшний день «Арсенал» набрал 70 очков и занимает первое место в турнирной таблице. «Борнмут» заработал 45 очков и поднялся на девятую строчку.

В следующем туре «канониры» встретятся на выезде с «Манчестер Сити» (19 апреля), а «Борнмут» также в гостевом матче сыграет с «Ньюкасл Юнайтед» (18 апреля).