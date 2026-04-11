«Не понравилось, что не выиграли». Черчесов — о ничьей «Ахмата» с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о ничьей своей команды в матче 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (2:2).

«Не понравилось то, что мы не выиграли. А так, мы ждали такую игру. «Крылья Советов» пару матчей проиграли, а теперь у них были домашние игры. Мы знали, что они будут играть агрессивно, что соперник и сделал, забив уже на пятой минуте. Наша команда хорошо отреагировала. То, к чему мы готовились, по большому счёту я увидел – ответный гол забили и затем второй мяч перед перерывом.

Во втором тайме соперник кое-какие замены сделал – у них получился навал, мы пару раз сыграли не так, как надо, и потеряли инициативу. У нас были очень хорошие выходы из обороны в атаку, другое дело, что мы не логично их завершили. Пересмотрим эпизоды спокойно, разберём.

Они играли гибридно, я бы так сказал. Если в первом тайме они играли тремя центральными, то во втором тайме они полностью перешли в четыре защитника с двумя центральными. В любом случае они не изобрели чего-то нового», — приводит слова Черчесова официальный сайт клуба.

«Крылья Советов» набрали 22-е очко, поднялись на 12-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России и покинули зону переходных матчей. «Ахмат» с 31 очком занимает восьмое место.