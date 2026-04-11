Капитан «Зенита» Сантос: для меня огромная честь быть частью истории такого большого клуба

Капитан «Зенита» Сантос: для меня огромная честь быть частью истории такого большого клуба
Бразильский защитник «Зенита» Дуглас Сантос поделился эмоциями от своего статуса капитана команды.

— Вы первый иностранец, который выводил «Зенит» на поле с капитанской повязкой более 100 раз. Испытываете по этому поводу какие-то эмоции?
— Я уже говорил, что не особенно слежу за личной статистикой, но это очень важное число. Могу только поблагодарить бога за то, что он дал мне достаточно здоровья и сил, чтобы стать профессионалом. Моей задачей всегда было работать на максимуме, на пределе возможностей, чтобы быть примером для окружающих. И я продолжу делать всё, чтобы провести на таком уровне как можно больше матчей.

— До вас за все 100 лет истории клуба 100-матчевую отметку перешагнули лишь семь капитанов. Все — ​легенды клуба. А вы понимаете, что тоже навсегда вошли в историю «Зенита»?
— Как и «Зенит» навсегда вошёл в мою. Для меня огромная честь и радость выводить команду на поле с капитанской повязкой, быть частью истории такого большого клуба. Особенно после того, как нам недавно показали фильм, посвящённый 100-летию «Зенита». Он произвёл на меня сильное впечатление — ​то, с какими трудностями сталкивался клуб в прошлом, как преодолевал их, какими долгожданными были те первые победы. Это вызывает сильное уважение и заставляет ещё больше ценить достижения последних лет, — сказал Сантос в интервью официальному сайту «Зенита».

