Костромской «Спартак» в меньшинстве обыграл «Черноморец» в 28-м туре Первой лиги

Завершился матч 28-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026 между «Черноморцем» из Новороссийска и костромским «Спартаком». Команды играли на стадионе «Центральный» в Новороссийске. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Сергей Федотов. Игра закончилась победой красно-белых со счётом 2:1.

Первый гол в матче забил нападающий хозяев поля Александр Хубулов на девятой минуте. На 26-й минуте защитник красно-белых Николай Тарасов сравнял счёт. Во втором тайме на 55-й минуте игрок «Спартака» Денис Жилмостных получил красную карточку. На 73-й минуте полузащитник Джёрдже Пантелич вывел команду гостей вперёд, реализовав пенальти.

По состоянию на сегодняшний день «Черноморец» занимает 15-е место в турнирной таблице Первой лиги. У команды 29 очков. «Спартак» с 44 очками располагается на четвёртой строчке.