Стад Ренн — Анже. Прямая трансляция
Черноморец — Спартак Кострома, результат матча 11 апреля 2026, счет 1:2, 28-й тур Первой лиги 2025/2026

Костромской «Спартак» в меньшинстве обыграл «Черноморец» в 28-м туре Первой лиги
Комментарии

Завершился матч 28-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026 между «Черноморцем» из Новороссийска и костромским «Спартаком». Команды играли на стадионе «Центральный» в Новороссийске. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Сергей Федотов. Игра закончилась победой красно-белых со счётом 2:1.

Россия — Лига PARI . 28-й тур
11 апреля 2026, суббота. 16:00 МСК
Черноморец
Новороссийск
Окончен
1 : 2
Спартак Кс
Кострома
1:0 Хубулов – 9'     1:1 Тарасов – 26'     1:2 Пантелич – 73'    
Удаления: нет / Жилмостных – 55'

Первый гол в матче забил нападающий хозяев поля Александр Хубулов на девятой минуте. На 26-й минуте защитник красно-белых Николай Тарасов сравнял счёт. Во втором тайме на 55-й минуте игрок «Спартака» Денис Жилмостных получил красную карточку. На 73-й минуте полузащитник Джёрдже Пантелич вывел команду гостей вперёд, реализовав пенальти.

По состоянию на сегодняшний день «Черноморец» занимает 15-е место в турнирной таблице Первой лиги. У команды 29 очков. «Спартак» с 44 очками располагается на четвёртой строчке.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
«Кубань» при смерти, Яндекс общается с «Торпедо», мемище из «Урала-2». Главное в ФНЛ
