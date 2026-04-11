Защитник «Зенита» Дуглас Сантос: не всё получается идеально, но мы не сбавляем оборотов

Бразильский защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал об адаптации футболистов, которые пополнили состав команды прошлой зимой, а также оценил нынешний уровень игры сине-бело-голубых.

— Можно ли говорить о том, что «Зенит» встроил новичков и нашёл свою игру после зимней паузы?

— Всегда есть в чём прибавить, не всё получается идеально на 100%, но мы действительно работаем слаженно и не сбавляем оборотов. По поводу новичков — ​Дивеев отлично влился в команду, уверенно действует на своей позиции, Джон Джон и Дуран начали забивать и приносить нам важные очки. Пришедшие зимой игроки добавили качества и эффективности, и это самое главное, — сказал Сантос в интервью официальному сайту «Зенита».