Стад Ренн — Анже. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Держим путь в Питер на футбол». Губерниев опубликовал фото с арбитром Карасёвым

Комментарии

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал фото, где он запечатлён в самолёте с арбитром Сергеем Карасёвым. Карасёв назначен главным судьёй матча 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Зенит» и «Краснодар». Игра состоится завтра, 12 апреля, в Санкт-Петербурге.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Краснодар
Краснодар
Фото: Из личного архива Губерниева

«С легендарным футбольным арбитром Сергеем Карасёвым держим путь в Питер на футбол! Один — судья, другой — футбольный обозреватель!» — написал Губерниев в телеграм-канале.

После 23 матчей чемпионата России «Краснодар» набрал 52 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Зенит» заработал 51 очко и располагается на второй строчке.

