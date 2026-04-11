«Держим путь в Питер на футбол». Губерниев опубликовал фото с арбитром Карасёвым

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал фото, где он запечатлён в самолёте с арбитром Сергеем Карасёвым. Карасёв назначен главным судьёй матча 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Зенит» и «Краснодар». Игра состоится завтра, 12 апреля, в Санкт-Петербурге.

Фото: Из личного архива Губерниева

«С легендарным футбольным арбитром Сергеем Карасёвым держим путь в Питер на футбол! Один — судья, другой — футбольный обозреватель!» — написал Губерниев в телеграм-канале.

После 23 матчей чемпионата России «Краснодар» набрал 52 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Зенит» заработал 51 очко и располагается на второй строчке.