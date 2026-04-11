Защитник «Зенита» Дуглас Сантос высказался о противостоянии с «Краснодаром» в РПЛ

Бразильский защитник «Зенита» Дуглас Сантос высказался о противостоянии с «Краснодаром» в контексте чемпионской гонки в Мир РПЛ. Ближайшая встреча команд состоится 12 апреля в Санкт-Петербурге.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— С недавних пор матчи «Зенита» и «Краснодара» во многом определяют борьбу за чемпионство. Смотреть их всегда интересно. А каково игрокам?
— Я не привык делить матчи на более и менее важные, но, когда встречаются прямые конкуренты, это всегда добавляет нерва и эмоций. В таких ситуациях надо сохранять холодной голову и горячим сердце, чтобы отдать на поле всего себя. Тем более играть мы будем на родном стадионе, при поддержке своих болельщиков, а это всегда дополнительная мотивация и ответственность.

— В первом круге «Зениту» удалось победить краснодарцев в гостях. Чем та игра запомнилась?
— Тем, как слаженно мы играли, буквально действовали как единое целое. Да, игра была обоюдоострой, хозяева опасно атаковали, но мы провели практически идеальный матч и заслуженно победили. Готовимся изо всех сил, чтобы с божьей помощью так же порадовать наших фанатов в это воскресенье, — сказал Сантос в интервью официальному сайту «Зенита».

Материалы по теме
Защитник «Зенита» Дуглас Сантос: не всё получается идеально, но мы не сбавляем оборотов
