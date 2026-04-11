Стад Ренн — Анже. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Елагин: «Арсенал» предстал уставшей и растерянной командой в матче с «Борнмутом»

Известный комментатор Александр Елагин поделился впечатлениями от матча 32-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Арсенал» и «Борнмут» (1:2).

Англия — Премьер-лига . 32-й тур
11 апреля 2026, суббота. 14:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
1 : 2
Борнмут
Борнмут
0:1 Крупи – 17'     1:1 Дьёкереш – 35'     1:2 Скотт – 74'    

«После тяжелейшей победы в Лиссабоне над «Спортингом» 1:0 в первой четвертьфинальной встрече Лиги чемпионов, которая случилась четыре дня назад, «Арсенал» принимал «Борнмут», не знающий поражений уже 13 матчей подряд во всех турнирах. Принимал и… Проиграл 1:2.

Мало что получалось у команды Артеты против упорного и великолепно организованного «Борнмута». «Канониры» предстали уставшей и моментами растерянной командой. Я писал после осечки с «Саутгемптоном», что «Арсеналу» каждый последующий матч надо проводить на пределе сил, рвать жилы. Так оно и было сегодня на «Эмирейтс», хозяева рвали жилы… Однако игра у них шла вкось и врозь. Игры как таковой не было!

А самое страшное для «канониров» – это потеря формы у лучшей некогда пары центрдефов: Салиба – Габриэл Магальяйнс. В последних матчах они, когда по одиночке, когда вдвоём совершили столько несвойственных им ошибок, что приходится удивляться, как «Арсенал» ещё не пропустил больше, чем пропустил. Середина поля конкретно в этом матче была провалена «Арсеналом» полностью. Усилий одного Райса явно не достаточно. Видно, что он играет «на ободах».

В среду на «Эмирейтс» приезжает злой и мотивированный «Спортинг». Далее – Артету ждёт Гвардиола со своим набирающим ход «Манчестер Сити». Может быть слишком… Но холодок приближающегося ужаса наверняка волнами пробегает по спинам «канониров», — написал Елагин в телеграм-канале.

«Арсенал», у тебя вообще всё в порядке?
