«Рубин» и «Оренбург» не забили голов в матче 24-го тура РПЛ

Завершился матч 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Рубин» и «Оренбург». Игра проходила на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступил Андрей Прокопов. Игра закончилась вничью со счётом 0:0.

Команды не смогли отличиться по ходу матча.

После 24 матчей чемпионата России казанский клуб набрал 34 очка и занимает седьмое место. Оренбургская команда заработала 20 очков и располагается на 15-й строчке.

В следующем туре команда Франка Артиги встретится с «Акроном» 18 апреля. В этот же день подопечные Ильдара Ахметзянова сыграют с «Локомотивом».