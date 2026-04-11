Главная Футбол Новости

Барселона — Эспаньол: стартовые составы команд на матч 31-го тура Ла Лиги 2025/2026, 11 апреля 2026

«Барселона» — «Эспаньол»: стартовые составы команд на матч 31-го тура Ла Лиги
Сегодня, 11 апреля, состоится матч 31-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Барселона» и «Эспаньол». Игра пройдёт на стадионе «Спотифай Камп Ноу» (Барселона, Испания). В качестве главного арбитра встречи выступит Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания). Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания — Примера . 31-й тур
11 апреля 2026, суббота. 19:30 МСК
Стартовые составы команд.

«Барселона»: Жоан Гарсия, Херард Мартин, Кубарси, Эрик Гарсия, Араухо, Бальде, Ямаль, Фермин Лопес, Гави, Педри, Ферран Торрес.

«Эспаньол»: Дмитрович, Эль-Хилали, Калеро, Кабрера, Ромеро, Лосано, Гонсалес, Эспосито, Нгонж, Долан, Мартинес.

После 30 матчей чемпионата Испании «Барселона» набрала 76 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Эспаньол» располагается на 10-й строчке. У команды в активе 38 очков.

В предыдущем туре «Барселона» на выезде одержала победу над мадридским «Атлетико» со счётом 2:1, а «Эспаньол» сыграл вничью с «Бетисом» (0:0).

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Барселона» — «Эспаньол»: прогноз Семёна Зигаева на игру Примеры
