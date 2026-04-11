«Челябинск» вырвал ничью в матче со «СКА-Хабаровск», забив на 90+4-й минуте

Завершился матч 28-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встречались «Челябинск» и «СКА-Хабаровск». Команды играли на стадионе «Центральный» в Челябинске. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Олег Гусаков. Игра закончилась вничью со счётом 2:2.

Первый гол в матче забил нападающий хабаровчан Хакобо Алькальде на 21-й минуте, реализовав пенальти. На 26-й минуте форвард Степан Глотов увеличил преимущество команды гостей. Во втором тайме на 52-й минуте полузащитник «Челябинска» Баба Н'Диайе отыграл один мяч для своей команды. В конце встречи на 90+4-й минуте защитник хозяев поля Ян Гудков сравнял счёт.

«СКА-Хабаровск» набрал 35-е очко в сезоне и поднялся на 11-е место в турнирной таблице Первой лиги. В активе «Челябинска» теперь 39 очков в 28 матчах. Команда располагается на седьмой строчке.