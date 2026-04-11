В Испании объяснили, почему не показали кровь на лице Мбаппе в матче «Реала» с «Жироной»

В Испании объяснили, почему кровь на лице нападающего «Реала» Килиана Мбаппе после столкновения с защитником «Жироны» Витором Рейсом не была показана в трансляции матча 31-го тура между командами, сообщает AS. Встреча завершилась вничью — 1:1.

В Ла Лиге объяснили это отсутствием чёткого ракурса: в единственном доступном повторе лицо игрока закрывала рука врача. При этом лига подчеркнула, что эпизод с ударом локтем был показан в повторе восемь раз и никакого указания скрывать последствия столкновения не было.

Эпизод произошёл на 88-й минуте, когда Мбаппе двигался к краю вратарской и столкнулся с защитником Рейсом, после чего упал. Помимо контакта в ногах, Рейс также попал в лицо Мбаппе рукой.

После 31 встречи «сливочные» набрали 70 очков и занимают второе место. «Жирона» заработала 38 очков и располагается на девятой строчке.