Стад Ренн — Анже. Прямая трансляция
Игонин: у «Краснодара» начинаются шарахания и метания, есть боязнь не выиграть чемпионство

Известный российский экс-футболист Алексей Игонин поделился мнением о нынешнем уровне игры «Краснодара».

«Это вопрос чисто психологии команды и коллектива. Когда ты идёшь к своей цели, ты не оглядываешься ни на что и делаешь то, что должен. Мне кажется, таким образом «Краснодар» и стал чемпионом в прошлом году, не оглядываясь на какие-то вопросы. Сейчас есть боязнь не выиграть и психологическое давление. С этим тоже нужно учиться бороться. Если ты первый раз стал чемпионом, конечно, у тебя такого опыта нет.

Не сказал бы, что у «Краснодара» паника, но есть психологические переживания. Поэтому начинаются шарахания и метания. Здесь вопрос не только в «Краснодаре», это свойственно обычному человеку. Бывают моменты, когда хочется заранее подложить себе соломку, сетуя на тех же судей и сдутые мячи. Потому что потом можно говорить, что предвидели негативный результат. И причина не в игре, а в названных факторах», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

