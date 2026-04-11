Тренер «МЮ» Кэррик: Мартинес вернулся к тренировкам, но мы не собираемся торопить события

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик перед матчем 32-го тура английской Премьер-лиги с «Лидс Юнайтед» высказался о нынешнем состоянии защитника Лисандро Мартинеса, который восстанавливается после травмы икроножной мышцы. Во время перерыва на игры сборных футболист смог принять участие в групповых тренировках манкунианцев. Встреча состоится в понедельник, 13 апреля.

«Мы не собираемся торопить события. Важно, чтобы парни были готовы к игре, не менее значима и следующая встреча. Главное — оценивать всё более масштабно. Лисандро вернулся к тренировкам, что здорово, но мы должны принять верное решение и убедиться в том, что он действительно готов», — приводит слова Кэррика официальный сайт манкунианцев.