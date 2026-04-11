«Эльче» победил «Валенсию» в матче 31-го тура Ла Лиги и покинул зону вылета

Завершился матч 31-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Эльче» и «Валенсия». Игра проходила на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» (Эльче, Испания). В качестве главного арбитра встречи выступил Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо. Победу в матче со счётом 1:0 одержали футболисты команды хозяев.

Единственный мяч в матче забил нападающий «Эльче» Лукас Сепеда на 73-й минуте.

После 31 матча чемпионата Испании «Валенсия» набрала 35 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице. «Эльче» располагается на 16-й строчке. У команды в активе 32 очка.

В следующем туре «Валенсия» в домашнем матче встретится с «Жироной» 25 апреля, а «Эльче» на день позже на выезде сыграет с «Овьедо».