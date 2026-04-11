Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Стад Ренн — Анже. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
Эльче — Валенсия, результат матча 11 апреля 2026, счёт 1:0, 31-й тур Ла Лиги 2025/2026

«Эльче» победил «Валенсию» в матче 31-го тура Ла Лиги и покинул зону вылета
Завершился матч 31-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Эльче» и «Валенсия». Игра проходила на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» (Эльче, Испания). В качестве главного арбитра встречи выступил Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо. Победу в матче со счётом 1:0 одержали футболисты команды хозяев.

Испания — Примера . 31-й тур
11 апреля 2026, суббота. 17:15 МСК
Эльче
Эльче
1 : 0
Валенсия
Валенсия
1:0 Сепеда – 73'    

Единственный мяч в матче забил нападающий «Эльче» Лукас Сепеда на 73-й минуте.

После 31 матча чемпионата Испании «Валенсия» набрала 35 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице. «Эльче» располагается на 16-й строчке. У команды в активе 32 очка.

В следующем туре «Валенсия» в домашнем матче встретится с «Жироной» 25 апреля, а «Эльче» на день позже на выезде сыграет с «Овьедо».

Комментарии
