«Балтика» — «Пари НН»: Ренальдо Сефас открыл счёт на восьмой минуте

В эти минуты идёт матч 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются калининградская «Балтика» и нижегородский «Пари НН». Игра проходит на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступает Василий Казарцев из Санкт-Петербурга. Счёт в матче 0:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счёт в матче открыл нападающий команды гостей Ренальдо Сефас на восьмой минуте.

«Балтика» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ с 43 очками в 23 матчах и отставанием от третьего места в одно очко. «Пари НН» располагается в зоне переходных встреч на 14-й строчке. У команды 20 очков.