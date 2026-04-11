Стад Ренн — Анже. Прямая трансляция
«Балтика» — «Пари НН»: Ренальдо Сефас открыл счёт на восьмой минуте
Комментарии

В эти минуты идёт матч 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются калининградская «Балтика» и нижегородский «Пари НН». Игра проходит на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступает Василий Казарцев из Санкт-Петербурга. Счёт в матче 0:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
11 апреля 2026, суббота. 19:30 МСК
Балтика
Калининград
1-й тайм
0 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Сефас – 8'    

Счёт в матче открыл нападающий команды гостей Ренальдо Сефас на восьмой минуте.

«Балтика» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ с 43 очками в 23 матчах и отставанием от третьего места в одно очко. «Пари НН» располагается в зоне переходных встреч на 14-й строчке. У команды 20 очков.

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
