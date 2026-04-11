Игрок ЦСКА Обляков назвал бывшего тренера армейцев, к мнению которого прислушивается

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков назвал тренера, к мнению которого прислушивается.

«Есть люди, к которым я прислушаюсь, но здесь нет речи о какой-то серьёзной критике. Я в хороших отношениях с Виктором Михайловичем Гончаренко, иногда мы общаемся и можем обсудить футбол. Но именно советов и оценки правильности или неправильности моих действий в конкретной игре или в конкретном моменте – никогда не было», — приводит слова Облякова официальный сайт клуба.

Гончаренко возглавлял ЦСКА с 2015 по 2016 год, а также в период с 2016 по 2021 год. С армейцами специалист дважды становился серебряным призёром чемпионата России и выигрывал Суперкубок страны.