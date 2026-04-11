Тренер «МЮ» Кэррик: у Маунта большой потенциал, нужно дать ему время на восстановление

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик перед матчем 32-го тура английской Премьер-лиги с «Лидс Юнайтед» прокомментировал возвращение полузащитника Мэйсона Маунта в команду после травмы. Игра «красных дьяволов» с «павлинами» состоится в понедельник, 13 апреля.

«Здорово, что Мэйсон вернулся. У него было почти две-три недели, чтобы набрать обороты, войти в ритм и обрести уверенность. Я думаю, что его универсальность — это большое преимущество. Мэйсон может играть в центре, в полузащите, на фланге, а также способен выполнять множество других ролей. И он, безусловно, командный игрок.

Маунт мне очень нравится, у Мэйсона большой потенциал, нам просто нужно дать ему время на восстановление игровой формы и проявить терпение», — приводит слова Кэррика официальный сайт манкунианцев.