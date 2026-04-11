Результаты матчей Первой лиги — 2025/2026 по футболу на 11 апреля

В субботу, 11 апреля, состоялись три матча в рамках 28-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

Результаты матчей Первой лиги на 11 апреля:

«Чайка» — «Енисей» — 1:4;

«Черноморец» — «Спартак» Кострома — 1:2;

«Челябинск» — «СКА-Хабаровск» — 2:2.

Оставшиеся матчи тура пройдут 12 и 13 апреля.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает воронежский «Факел», набравший 59 очков после 27 матчей. На второй строчке располагается «Родина», у которой 52 очка. Тройку лидеров замыкает «Урал» (48). На последнем, 18-м месте находится «Сокол» (16). «Чайка» (19) — 17-я, а «Уфа» (27) — 16-я.