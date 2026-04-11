Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Анже. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Зенита» Дивеев тремя фразами анонсировал игру с «Краснодаром» в 24-м туре РПЛ

Комментарии

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев высказался перед матчем 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором его команде предстоит встретиться с «Краснодаром». Игра состоится в воскресенье, 12 апреля.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Не нужны громкие слова. Нужны голы и победа. До встречи завтра на «Газпром Арене», — написал Дивеев в своём телеграм-канале.

В нынешнем сезоне Дивеев провёл за клуб восемь матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Также на счету игрока 18 матчей за ЦСКА в первой части сезона, в которых он забил два мяча и сделал одну результативную передачу.

После 23 матчей чемпионата России «Краснодар» набрал 52 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Зенит» заработал 51 очко и располагается на второй строчке.

Материалы по теме
Кержаков оценил шансы «Краснодара» и «Зенита» на победу в РПЛ перед очной встречей
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android