Защитник «Зенита» Дивеев тремя фразами анонсировал игру с «Краснодаром» в 24-м туре РПЛ

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев высказался перед матчем 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором его команде предстоит встретиться с «Краснодаром». Игра состоится в воскресенье, 12 апреля.

«Не нужны громкие слова. Нужны голы и победа. До встречи завтра на «Газпром Арене», — написал Дивеев в своём телеграм-канале.

В нынешнем сезоне Дивеев провёл за клуб восемь матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Также на счету игрока 18 матчей за ЦСКА в первой части сезона, в которых он забил два мяча и сделал одну результативную передачу.

После 23 матчей чемпионата России «Краснодар» набрал 52 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Зенит» заработал 51 очко и располагается на второй строчке.