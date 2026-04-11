Гасперини — о трансферах «Ромы»: из тех игроков, кого я просил, летом пришёл только один

Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини после матча 32-го тура итальянской Серии А с «Пизой» (3:0) выразил недовольство трансферами римского клуба.

«На трансферном рынке я предоставил клубу свободу выбора имён, которых я не знал. Из тех, кого я просил, летом пришёл только один (Уэсли Франса. – Прим. «Чемпионата»). Затем я попросил поработать над нападающими, так как мы потеряли Шомуродова и Салемакерса. Работа над атакой была ключевым моментом. Я всегда настаивал на повышении уровня в этой зоне поля. К сожалению, этого не произошло, и это стало причиной некоторых проблем. Но с Раньери (бывший тренер и нынешний советник «Ромы». – Прим. «Чемпионата») у меня никогда не было проблем; мне казалось, что у нас была одинаковая уверенность в этой области. Три тренера, выбранные до меня? Это нормально для клубов. Могу лишь сказать, что я доволен своим выбором. Сейчас у меня только один путь, осталось шесть игр. Мне не нужно ничего решать в клубе, мне нужно думать только об игре «Аталантой», которая является очень сильной командой», – приводит слова Гасперини La Gazzetta dello Sport.

На данный момент «Рома» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии. В активе клуба 57 набранных очков в 32 встречах.