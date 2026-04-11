Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Анже. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Гораздо важнее, чем просто игра за три очка». Кэррик — о матче «МЮ» и «Лидса»

Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик перед матчем 32-го тура английской Премьер-лиги с «Лидс Юнайтед» высказался о противостоянии «красных дьяволов» с «павлинами». Встреча состоится 13 апреля.

Англия — Премьер-лига . 32-й тур
13 апреля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Лидс Юнайтед
Лидс
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это противостояние продолжается уже очень долго. Думаю, для этого и нужны такие матчи, тому есть очень хорошая причина — быть частью действия. Таким играм присущи особая напряжённость, эмоции и страсть. Конечно же, всё должно оставаться в пределах разумного, однако это важная часть игры, которую мы так любим: соревноваться с другими командами и городами, выясняя отношения на поле.

Поэтому нужно это принять, как я уже сказал, именно по этой причине мы и стремимся сыграть в подобных матчах. Безусловно, мы понимаем, что этот матч гораздо важнее, чем просто игра за три очка. С нетерпением ждём этой встречи», — приводит слова Кэррика официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android