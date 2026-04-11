«Гораздо важнее, чем просто игра за три очка». Кэррик — о матче «МЮ» и «Лидса»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик перед матчем 32-го тура английской Премьер-лиги с «Лидс Юнайтед» высказался о противостоянии «красных дьяволов» с «павлинами». Встреча состоится 13 апреля.

«Это противостояние продолжается уже очень долго. Думаю, для этого и нужны такие матчи, тому есть очень хорошая причина — быть частью действия. Таким играм присущи особая напряжённость, эмоции и страсть. Конечно же, всё должно оставаться в пределах разумного, однако это важная часть игры, которую мы так любим: соревноваться с другими командами и городами, выясняя отношения на поле.

Поэтому нужно это принять, как я уже сказал, именно по этой причине мы и стремимся сыграть в подобных матчах. Безусловно, мы понимаем, что этот матч гораздо важнее, чем просто игра за три очка. С нетерпением ждём этой встречи», — приводит слова Кэррика официальный сайт «Манчестер Юнайтед».