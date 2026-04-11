Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Анже. Прямая трансляция
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игонин: Соболев вредит «Зениту» своими перформансами

Комментарии

Известный российский экс-футболист Алексей Игонин высказался о нападающем «Зенита» Александре Соболеве.

«Как раньше говорили тренеры, если тебе помогают какие-то перформансы для голов, делай что хочешь, только забивай! Можешь вообще не приходить на тренировки, если ты будешь забивать. У меня в карьере один раз был момент, когда футболиста «подшили» от алкоголя. Он две игры сыграл неудачно, и тренер ему сказал: «Иди, расшивайся обратно нафиг! Зачем ты нам такой нужен?» С одной стороны, перформансы Соболева ему помогают, а мы видим, что так и получается.

Но есть же другая ситуация: ты играешь в коллективе и влияешь на всю команду. Забиваешь гол, потом у тебя ситуация, когда ты не думаешь о команде, а только о себе за счёт этого перформанса. И у команды в этот момент могут быть проблемы касаемо, например, твоего удаления. Конечно, взрослый человек прекрасно это понимает. Делай перформансы на пресс-конференциях, на тренировках, но не нужно этого делать во время матча, потому что ты в этот момент вредишь команде. Делай это правильно, и никаких вопросов не будет. Нужно быть достаточно взрослым человеком, чтобы это самому понимать», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android