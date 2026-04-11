Стад Ренн — Анже. Прямая трансляция
Экс-игрок «Балтики» Гузина: успех в этом сезоне — результат планомерного развития клуба

Экс-игрок «Балтики» Гузина: успех в этом сезоне — результат планомерного развития клуба
Бывший нападающий «Балтики» Гедеон Гузина, на данный момент выступающий за «Оренбург», высказался о выступлении калининградской команды в нынешнем сезоне.

«Балтика» играет очень хорошо, находится высоко в таблице. У меня всегда только отличные воспоминания от периода в этой команде, и я рад её успехам. Я играл в «Балтике» раньше и считаю, что это результат планомерного развития клуба. Несколько лет назад мы вышли в Премьер-Лигу, это очень повлияло. Пришли большие спонсоры, которые вложились в «Балтику», и всё стало намного лучше», — сказал Гузина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Балтика» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ с 43 очками в 23 матчах и отставанием от третьего места в одно очко.

Материалы по теме
«Балтика» перевернулся всё за тайм! Хотя и потеряла главного бомбардира! LIVE
Live
«Балтика» перевернулся всё за тайм! Хотя и потеряла главного бомбардира! LIVE
