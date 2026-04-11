Стад Ренн — Анже. Прямая трансляция
«Процесс перестройки занимает время». Франк Артига — о ничьей «Рубина» с «Оренбургом»

Главный тренер «Рубина» Франк Артига высказался после матча 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 с «Оренбургом» (0:0).

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
11 апреля 2026, суббота. 16:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 0
Оренбург
Оренбург

– Всегда важно набирать очки. Мы хотели порадовать болельщиков победой. Качество игры было лучше, чем в матче с «Сочи» (1:0). Не получилось забить победный гол. В первом тайме не хватало динамики, во втором выглядели лучше, ребята старались, бились. В целом резюме позитивное, но хотелось взять три очка.

– Не очень получается игра в атаке, хотя вы прикладываете усилия, чтобы перестроиться. Можно ли с этим составом играть так, как вы хотите?
– Это просто объяснить. Состав выстраивался под определённую линию, под активные действия в обороне без мяча, под игру в контратаках. Я уже говорил, что процесс перестройки занимает время, что-то уже получается сейчас, на какие-то компоненты требуется больше времени. Когда команда играет против соперника выше статусом, когда нужно реагировать на то, что предлагает соперник, она чувствует себя комфортнее. Когда нужно самим вести игру, когда ты выступаешь в роли более статусного соперника, когда нужно владеть инициативой, команде приходится сложнее. Это процесс, команда прибавляет во многих компонентах, – приводит слова Артиги официальный сайт «Рубина».

После 24 матчей чемпионата России казанский клуб набрал 34 очка и занимает седьмое место. Оренбургская команда заработала 20 очков и располагается на 15-й строчке.

Материалы по теме
Даку вернулся в старт «Рубина»! Но не смог прибить «Оренбург». LIVE
Live
Даку вернулся в старт «Рубина»! Но не смог прибить «Оренбург». LIVE
