«Нам хотелось большего». Тренер «Оренбурга» Ахметзянов — о ничьей с «Рубином»

Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов прокомментировал ничью в матче 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (0:0).

— Вы сделали несколько замен в конце матча, и казалось, что пытались выиграть.

— Вам не показалось. Мы действительно хотели и старались. Каждый оставшийся матч для нас — возможность, чтобы подняться в турнирной таблице. То, что заработали очко, — это плюс. Всё то, что могло случиться, никто не знает. Нам хотелось большего. Возникали моменты, которые можно было реализовать. Получилось, как получилось.

— Был ли для вас этот матч личным, учитывая, что вы татарстанец?

— Мне задавали этот вопрос перед игрой, я сказал, что для нас матч в Казани — это возможность набрать очки. Я не отделяю себя от команды. Мы — футбольный клуб «Оренбург». Осталось ещё меньше матчей и возможностей, поэтому в каждом матче нам нужно набирать очки. Для меня нет ничего более важного, кроме общекомандных задач.

Ну и, конечно, благодарю наших болельщиков, их было слышно! Они — большие молодцы! До встречи дома через неделю! — приводит слова Ахметзянова пресс-служба клуба.