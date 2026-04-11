Результаты матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 11 апреля

В субботу, 11 апреля, состоялись три матча 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших игр.

Результаты матчей РПЛ 11 апреля:

«Крылья Советов» — «Ахмат» — 2:2;

«Рубин» — «Оренбург» — 0:0;

«Балтика» — «Пари НН» — 2:2.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России текущего сезона занимает «Краснодар», набравший 52 очка после 23 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 51 очко. Замыкает тройку лидеров московский «Локомотив» с 44 очками. Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (9), на 15-й строчке находится «Оренбург» (20).