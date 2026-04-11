Тренер «МЮ» Кэррик ответил, влияет ли он на стратегические решения клуба

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик ответил, насколько ощутимым является его влияние на стратегические вопросы клуба. Ранее манкунианцы сообщили о продлении контракта с защитником Гарри Магуайром, а также анонсировали расписание летних товарищеских матчей.

«Да, моя должность позволяет это. Есть ряд решений, которые мне необходимо принять. Ещё в начале своего периода здесь я так и сказал, что являюсь частью клуба, хочу помогать. Если что-то поможет нам двигаться вперёд, то я приму в этом участие.

Безусловно, ведутся разговоры в разных направлениях и по разным вопросам, в которых я участвую. Думаю, так и должно быть, потому что есть ряд очень важных моментов, поэтому я здесь, чтобы этим заниматься», — приводит слова Кэррика официальный сайт манкунианцев.