«Милан» разгромно проиграл «Удинезе» в 32-м туре Серии А

Завершился матч 32-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026 между «Миланом» и «Удинезе». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Маттео Маркетти. Игра закончилась победой команды гостей со счётом 3:0.

Защитник хозяев поля Давиде Бартезаги отправил мяч в ворота своей команды на 26-й минуте. На 37-й минуте полузащитник Юрген Эккеленкамп увеличил преимущество «Удинезе». Во втором тайме на 71-й минуте хавбек гостей Артюр Атта сделал счёт разгромным.

На данный момент «Удинезе» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. В активе клуба 43 набранных очка в 32 встречах. «Милан» с 63 очками располагается на третьей строчке.