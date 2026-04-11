Стад Ренн — Анже. Прямая трансляция
Милан — Удинезе, результат матча 11 апреля 2026, счет 0:3, 32-й тур Серии А 2025/2026

«Милан» разгромно проиграл «Удинезе» в 32-м туре Серии А
Завершился матч 32-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026 между «Миланом» и «Удинезе». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Маттео Маркетти. Игра закончилась победой команды гостей со счётом 3:0.

Италия — Серия А . 32-й тур
11 апреля 2026, суббота. 19:00 МСК
Милан
Милан
Окончен
0 : 3
Удинезе
Удине
0:1 Бартезаги – 27'     0:2 Эккеленкамп – 37'     0:3 Атта – 71'    

Защитник хозяев поля Давиде Бартезаги отправил мяч в ворота своей команды на 26-й минуте. На 37-й минуте полузащитник Юрген Эккеленкамп увеличил преимущество «Удинезе». Во втором тайме на 71-й минуте хавбек гостей Артюр Атта сделал счёт разгромным.

На данный момент «Удинезе» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. В активе клуба 43 набранных очка в 32 встречах. «Милан» с 63 очками располагается на третьей строчке.

«Милан» скинули со второго места в Серии А. Как же круто сработала замена Конте!
«Милан» скинули со второго места в Серии А. Как же круто сработала замена Конте!
