Обляков рассказал, почему дневные матчи ЦСКА для него удобнее вечерних

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков рассказал, почему дневные матчи армейцев для него удобнее вечерних.

— Футбол и семья — это самые важные вещи в моей жизни. И я счастлив, что на многих домашних играх меня поддерживает семья и Кира [дочь] в том числе. Когда она приходит, никакого итога, кроме победы, просто быть не может.

— Ты рассказывал, что на поздних матчах она не бывает из-за режима. Впереди у нас как раз много дневных игр, в два и четыре часа.

— Да, всё так. Лучше, конечно, в четыре, потому что в два часа у неё дневной сон (улыбается), — приводит слова Облякова официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне Обляков принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года.