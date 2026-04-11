Стад Ренн — Анже. Прямая трансляция
«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Атлетико» и «ПСЖ» в рамках подготовки к следующему сезону

«Манчестер Юнайтед» на официальном сайте опубликовал информацию о летних товарищеских матчах в рамках подготовки к следующему сезону.

Первым соперником «красных дьяволов» станет «Рексем» — эта встреча состоится 18 июля в Хельсинки. В Тронхейме 24 июля манкунианцы встретятся с «Русенборгом», а 1 августа с «Атлетико» Мадрид в Стокгольме. В Гётеборге «МЮ» 8 августа сыграет с «Пари Сен-Жермен», а 12 августа в Дублине состоится встреча с «Лидс Юнайтед».

На данный момент «Манчестер Юнайтед» с 55 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В своём ближайшем матче команда сыграет с «Лидс Юнайтед» 13 апреля.

