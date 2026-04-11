Игонин: вылет из Кубка может подразозлить игроков «Зенита» перед матчем с «Краснодаром»

Известный российский экс-футболист Алексей Игонин поделился ожиданиями от матча 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 между санкт-петербургским «Зенитом» и «Краснодаром». Игра состоится завтра, 12 апреля. Начало встречи — в 19:30 мск.

«Нужно вспомнить прошлогодний матч «Зенита» и «Краснодара», когда питерцы с середины первого тайма выглядели очень хорошо и полностью включились в игру. Всем стало понятно, что может команда. К сожалению, не всегда «Зенит» показывает такой футбол и рвение. Командный дух — то качество, которого не хватает «Зениту» в тех матчах, когда он проигрывает. Если с этим вопросов не будет в предстоящем матче с «Краснодаром», то для меня однозначно фаворит — «Зенит».

Команде, безусловно, хватит эмоций в матче с «Краснодаром» после вылета из Кубка. Есть матчи, в которых «Зенит» эмоционально включается на 100%, запас есть. «Краснодар» многие матчи тоже играет эмоционально. Но им как раз может не хватить эмоций в этом матче. У игроков «Зенита» после вылета из Кубка эмоциональный фон и настроение могут быть не очень, но это, наоборот, подразозлит их. Психологического надлома быть не может», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Ранее «Зенит» вылетел из Фонбет Кубка России, проиграв московскому «Спартаку» в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов со счётом 0:0, 6:7 пен.

После 23 туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу с 52 очками. Отрыв от «Зенита» составляет одно очко.