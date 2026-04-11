Игонин: Батраков должен быть психологически готов к переходу в «ПСЖ»

Известный российский экс-футболист Алексей Игонин высказался о возможном переходе полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в «ПСЖ».

«Срок перехода футболиста в другой топ-клуб в идеале происходит тогда, когда сам человек достаточно зрелый и психологически готов. Тут нет такого, что в 17 лет — рано, в 30 лет — поздно. Основная проблема зачастую — это не уровень футболиста. Команды такого уровня, как «ПСЖ», когда покупают игроков, безусловно, уверены в их футбольном мастерстве.

Здесь уже встаёт вопрос адаптации, умения общаться в коллективе и то, что нужно уезжать из одной страны в другую. В основном проблема здесь. Сейчас молодые футболисты значительно раньше взрослеют. Лучше, конечно, что-то сделать, чем после завершения карьеры вспоминать о том, что не получилось осуществить», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.