Стад Ренн — Анже. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Бавария» побила 54-летний рекорд Бундеслиги по голам за сезон

«Бавария» побила 54-летний рекорд Бундеслиги по голам за сезон
Комментарии

Немецкая «Бавария» забила 103-й мяч за сезон чемпионата страны, обновив свой же рекорд по голам за один розыгрыш, установленный в 1972 году. Тогда мюнхенцы забили 101 мяч за сезон чемпионата. В эти минуты проходит матч 29-го тура Бундеслиги, в котором «Бавария» встречается с «Санкт-Паули». «Бавария» выигрывает со счётом 3:0.

Германия — Бундеслига . 29-й тур
11 апреля 2026, суббота. 19:30 МСК
Санкт-Паули
Гамбург
Окончен
0 : 5
Бавария
Мюнхен
0:1 Мусиала – 9'     0:2 Горецка – 53'     0:3 Олисе – 54'     0:4 Джексон – 65'     0:5 Геррейру – 88'    

В оставшихся матчах сезона Бундеслиги «Бавария» сыграет со «Штутгартом» (19 апреля), «Майнцем» (25 апреля), «Хайденхаймом» (2 мая), «Вольфсбургом» (9 мая) и «Кёльном» (16 мая).

«Бавария» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии сезона-2025/2026. Команда набрала 73 очка за 28 матчей.

