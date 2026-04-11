«Барселона» — «Эспаньол»: Лосано сократил отставание гостей на 56-й минуте

В эти минуты идёт матч 31-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречаются «Барселона» и «Эспаньол». Игра проходит на стадионе «Спотифай Камп Ноу» (Барселона, Испания). В качестве главного арбитра встречи выступает Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт в матче 2:1 в пользу «Барселоны».

Полузащитник гостей Поль Лосано сократил отставание на 56-й минуте. Ранее первый мяч в матче забил нападающий «Барселоны» Ферран Торрес на 10-й минуте, а на 25-й минуте форвард оформил дубль.

После 30 матчей чемпионата Испании «Барселона» набрала 76 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Эспаньол» располагается на 10-й строчке. У команды в активе 38 очков.

В предыдущем туре «Барселона» на выезде одержала победу над мадридским «Атлетико» со счётом 2:1, а «Эспаньол» сыграл вничью с «Бетисом» (0:0).