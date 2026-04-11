«Севилья» — «Атлетико»: стартовые составы команд на матч 31-го тура Ла Лиги

Сегодня, 11 апреля, состоится матч 31-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Севилья» и мадридский «Атлетико». Игра пройдёт на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» (Севилья, Испания). В качестве главного арбитра встречи выступит Исидро Диас де Мера Эскудерос. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

Стартовые составы команд.

«Севилья»: Влаходимос, Гудель, Санчес, Салас, Осо, Кастрин, Агуме, Буэно, Варгас, Адамс, Ромеро.

«Атлетико»: Муссо, Пубиль, Мартинес, Боньяр, Диас, Варгас, Альмада, Мендоса, Баэна, Сёрлот, Белаид.

После 30 матчей чемпионата Испании мадридский «Атлетико» набрал 57 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Севилья» располагается на 17-й строчке. У команды в активе 31 очко.

В предыдущем туре «Атлетико» в домашнем матче проиграл «Барселоне» со счётом 1:2, а «Севилья» на выезде потерпела поражение от «Овьедо» (0:1).