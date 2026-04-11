Стад Ренн — Анже. Прямая трансляция
Санкт-Паули — Бавария, результат матча 11 апреля 2026, счёт 0:5, 29-й тур Бундеслиги 2025/2026

«Бавария» разгромила «Санкт-Паули» и установила новый рекорд результативности в Бундеслиге
Комментарии

Завершён матч 29-го тура Бундеслиги, в котором играли «Санкт-Паули» из Гамбурга и мюнхенская «Бавария». Победу со счётом 5:0 в этой игре одержали мюнхенцы. Встреча состоялась на стадионе «Миллернтор» в Гамбурге. В качестве главного арбитра матча выступил Тобиас Штилер из Обертсхаузена.

Германия — Бундеслига . 29-й тур
11 апреля 2026, суббота. 19:30 МСК
Санкт-Паули
Гамбург
Окончен
0 : 5
Бавария
Мюнхен
0:1 Мусиала – 9'     0:2 Горецка – 53'     0:3 Олисе – 54'     0:4 Джексон – 65'     0:5 Геррейру – 88'    

Джамал Мусиала на девятой минуте открыл счёт в матче и вывел мюнхенцев вперёд. Леон Горецка удвоил преимущество команды на 53-й минуте, а на 54-й минуте у гостей отличился Майкл Олисе. Николас Джексон сделал счёт 4:0 на 65-й минуте. Рафаэл Геррейру отметился голом на 88-й минуте.

«Бавария» обновила свой рекорд результативности в чемпионате Германии, установленный в сезоне-1971/1972 (101 гол). В этом сезоне команда забила уже 105 мячей.

После этой игры «Бавария» с 76 очками возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, «Санкт-Паули» с 25 очками находится на 16-м месте.

Календарь матчей Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
