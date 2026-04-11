«Бавария» разгромила «Санкт-Паули» и установила новый рекорд результативности в Бундеслиге

Завершён матч 29-го тура Бундеслиги, в котором играли «Санкт-Паули» из Гамбурга и мюнхенская «Бавария». Победу со счётом 5:0 в этой игре одержали мюнхенцы. Встреча состоялась на стадионе «Миллернтор» в Гамбурге. В качестве главного арбитра матча выступил Тобиас Штилер из Обертсхаузена.

Джамал Мусиала на девятой минуте открыл счёт в матче и вывел мюнхенцев вперёд. Леон Горецка удвоил преимущество команды на 53-й минуте, а на 54-й минуте у гостей отличился Майкл Олисе. Николас Джексон сделал счёт 4:0 на 65-й минуте. Рафаэл Геррейру отметился голом на 88-й минуте.

«Бавария» обновила свой рекорд результативности в чемпионате Германии, установленный в сезоне-1971/1972 (101 гол). В этом сезоне команда забила уже 105 мячей.

После этой игры «Бавария» с 76 очками возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, «Санкт-Паули» с 25 очками находится на 16-м месте.