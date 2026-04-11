«Ливерпуль» обыграл «Фулхэм» в 32-м туре АПЛ

Завершён матч 32-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Ливерпуль» и лондонский «Фулхэм». Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали мерсисайдцы. Встреча состоялась на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра матча выступил Энтони Тейлор из Манчестера.

Рио Нгумоа открыл счёт в этой встрече на 36-й минуте и вывел мерсисайдцев вперёд. Мохамед Салах на 40-й минуте удвоил преимущество команды хозяев.

После этой игры «Ливерпуль» с 52 очками располагается на пятой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Фулхэм» с 44 очками находится на 11-м месте.