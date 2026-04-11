«Мало что сможет сделать». Экс-вратарь сборной США высказался о Роналду, упомянув Месси

Бывший вратарь «Ливерпуля» и сборной США Брэд Фридель высказался о форварде португальской сборной Криштиану Роналду, сравнив его влияние на игру с ролью Лионеля Месси в национальной команде Аргентины.

«Всем игрокам рано или поздно приходится завершать карьеру. Таковы реалии. Мы смотрим на Роналду, и он по-прежнему выглядит невероятно хорошо физически, но его стиль игры изменился. Наступает момент, когда определённый игрок может нанести вред команде в целом. Но в то же время он не тот игрок, которого можно оставлять на скамейке запасных. Если вы оставите Роналду вне команды, на чемпионате мира будут говорить только об этом. Я очень рад, что не мне придётся принимать это решение. Потому что очевидно, что Месси и Роналду находятся на закате карьеры. Месси по-прежнему очень хорошо играет в «Интер Майами». Может ли он по-прежнему забивать и помогать? Да. Он всё ещё может помочь Аргентине, потому что он Месси, но Роналду в наши дни, особенно когда команде нужно обороняться, мало что сможет сделать», — приводит слова Фриделя talkSPORT.