«Балтика» упустила победу над «Пари НН», команды обменялись голами после 85-й минуты

Завершился матч 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались калининградская «Балтика» и нижегородский «Пари НН». Игра проходила на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступил Василий Казарцев из Санкт-Петербурга. Игра закончилась вничью со счётом 2:2.

Счёт в матче открыл нападающий команды гостей Ренальдо Сефас на восьмой минуте. Защитник хозяев поля Элдар Чивич сравнял счёт на 48-й минуте. Полузащитник Максим Петров с пенальти вывел вперёд хозяев поля на 85-й минуте. В конце встречи на 90+1-й минуте защитник «Пари НН» Свен Карич сравнял счёт.

«Балтика» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ с 44 очками в 24 матчах. «Пари НН» располагается в зоне переходных встреч на 14-й строчке. У команды 21 очко.