Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Анже. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Балтика — Пари НН, результат матча 11 апреля 2026, счет 2:2, 24-й тур РПЛ 2025/2026

«Балтика» упустила победу над «Пари НН», команды обменялись голами после 85-й минуты
Комментарии

Завершился матч 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались калининградская «Балтика» и нижегородский «Пари НН». Игра проходила на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступил Василий Казарцев из Санкт-Петербурга. Игра закончилась вничью со счётом 2:2.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
11 апреля 2026, суббота. 19:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
2 : 2
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Сефас – 8'     1:1 Чивич – 48'     2:1 Петров – 85'     2:2 Карич – 90+1'    

Счёт в матче открыл нападающий команды гостей Ренальдо Сефас на восьмой минуте. Защитник хозяев поля Элдар Чивич сравнял счёт на 48-й минуте. Полузащитник Максим Петров с пенальти вывел вперёд хозяев поля на 85-й минуте. В конце встречи на 90+1-й минуте защитник «Пари НН» Свен Карич сравнял счёт.

«Балтика» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ с 44 очками в 24 матчах. «Пари НН» располагается в зоне переходных встреч на 14-й строчке. У команды 21 очко.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android