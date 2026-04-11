«Барселона» разгромила «Эспаньол» в матче 31-го тура Ла Лиги

Завершился матч 31-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Барселона» и «Эспаньол». Игра прошла на стадионе «Спотифай Камп Ноу» (Барселона, Испания). В качестве главного арбитра встречи выступил Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания). Победу в матче со счётом 4:1 одержали футболисты команды хозяев.

Первый мяч в матче забил нападающий «Барселоны» Ферран Торрес на 10-й минуте. На 25-й минуте форвард оформил дубль. Полузащитник гостей Поль Лосано сократил отставание на 56-й минуте. Нападающий хозяев Ламин Ямаль отличился на 87-й минуте, а через две минуты Маркус Рашфорд забил четвёртый мяч в ворота гостей, установив окончательный счёт — 4:1.

После 31 матча чемпионата Испании «Барселона» набрала 79 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Эспаньол» располагается на 10-й строчке. У команды в активе 38 очков.

В следующем туре «Эспаньол» в домашнем матче встретится с «Леванте» (27 апреля), а «Барселона» на выезде сыграет с «Хетафе» (25 апреля).