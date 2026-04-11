Экс-тренер Хайкина Осинькин отреагировал на получение вратарём гражданства Норвегии

Тренер Игорь Осинькин, ранее работавший с голкипером Никитой Хайкиным, который сейчас выступает за «Будё-Глимт», прокомментировал получение футболистом норвежского гражданства.

«Никита Хайкин очень долго искал дорожку наверх и смог проявить себя уже не в России. Получить спортивное гражданство Норвегии — его выбор, тем более за свою карьеру он не так много пожил в России. И всё же Никита имеет отношение к России, поэтому интересно будет понаблюдать за его карьерой в дальнейшем — возможно, и в сборной Норвегии. Можно лишь пожелать удачи.

Сложно сказать, потеря ли для сборной России. Наверное, пока Хайкин всё-таки не выше классом как минимум Сафонова. Сейчас уже нет особого смысла говорить об этом, ведь Хайкин не так молод», — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.