«Классная бойня в Калининграде!» Генич высказался о матче «Балтики» с «Пари НН»
Известный российский комментатор Константин Генич высказался о матче 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором калининградская «Балтика» и «Пари НН» сыграли вничью — 2:2. Игра проходила на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступил Василий Казарцев из Санкт-Петербурга.
Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
11 апреля 2026, суббота. 19:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
2 : 2
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Сефас – 8' 1:1 Чивич – 48' 2:1 Петров – 85' 2:2 Карич – 90+1'
«Классная бойня в Калининграде! Люблю такие качели», — написал Генич в своём телеграм-канале.
«Балтика» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ с 44 очками в 24 матчах. «Пари НН» располагается в зоне переходных встреч на 14-й строчке. У команды 21 очко. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 52 очка.
