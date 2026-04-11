Тренер «МЮ» Кэррик рассказал о нынешнем состоянии де Лигта и Доргу

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик перед матчем 32-го тура английской Премьер-лиги с «Лидс Юнайтед» прокомментировал нынешнее состояние травмированных футболистов Маттейса де Лигта и Патрика Доргу.

«У Маттейса сейчас идёт обычный период восстановления. Он не принял участие в наших тренировочных занятиях в Дублине по той причине, что ещё не может выходить на поле. Патрик смог к нам присоединиться, он продвинулся в этом плане немного дальше. Маттейс до этого ещё не дошёл, для него сейчас важно продолжить лечение и вернуться в команду. Иных причин нет», — приводит слова Кэррика официальный сайт манкунианцев.