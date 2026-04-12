«Севилья» победила мадридский «Атлетико» в матче 31-го тура Ла Лиги и покинула зону вылета

Завершился матч 31-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Севилья» и мадридский «Атлетико». Игра прошла на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» (Севилья, Испания). В качестве главного арбитра встречи выступил Исидро Диас де Мера Эскудерос. Победу в матче со счётом 2:1 одержали футболисты команды хозяев.

Первый мяч в матче забил нападающий хозяев Акор Адамс, реализовав пенальти на 10-й минуте. Защитник «Атлетико» Хавьер Боньяр сравнял счёт на 35-й минуте. Защитник «Севильи» Неманья Гудель вывел хозяев вперёд на 45+7-й минуте, установив окончательный счёт в игре — 2:1.

После 31 матча чемпионата Испании мадридский «Атлетико» набрал 57 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Севилья» располагается на 15-й строчке. У команды в активе 34 очка.