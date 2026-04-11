«Почему вы свой труд не цените?» Шпилевский — игрокам «Пари НН» после матча с «Балтикой»

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский высказал претензии игрокам своей команды после матча 24-го тура Мир РПЛ, в котором нижегородцы сыграли вничью с «Балтикой» (2:2).

«С плохого начнём… Что происходит, ребят? Мы выходим и опять пропускаем в течение пяти минут. Что происходит? Ну почему вы так свой труд не цените? Почему, ребят? В конце молодцы! Характер, самоотдача… Молодцы! За это большое вам спасибо! Просто молодцы! Но, ребят, больно! Реально больно, что вы не дослушиваете. Три очка наши должны были быть. Доигрывайте эпизоды до конца!» — сказал Шпилевский в видео, опубликованном в телеграм-канале клуба.

«Балтика» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ с 44 очками в 24 матчах. «Пари НН» располагается в зоне переходных встреч на 14-й строчке. У команды 21 очко. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 52 очка.