«То, что творил главный судья, — это хамство». Шпилевский — о матче «Пари НН» с «Балтикой»

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский высказался после матча 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 с калининградской «Балтикой» (2:2). В качестве главного арбитра встречи выступил Василий Казарцев из Санкт-Петербурга.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
11 апреля 2026, суббота. 19:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
2 : 2
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Сефас – 8'     1:1 Чивич – 48'     2:1 Петров – 85'     2:2 Карич – 90+1'    

«Потеряли очки. Я не думаю, что мы заслужили только одно очко. То, что творил главный судья — просто хамство, я не могу объяснить. Команда играет дома, ещё какая‑то помощь четвёртой стороны. Для меня это катастрофа. Жалко ребят, такие голы пропускать.

Первый гол — наша хроническая болезнь, в первые пять минут пропустили столько голов в этом году. Пенальти — смех, просто смешно такое давать. Хочется много сказать, сейчас эмоции после игры. Мы играли против команды, которая не помню когда проигрывала дома. Надо отдать дань уважения, неважно, как они играют, но респект, что они с такими возможностями стоят там (в таблице), где стоят. Тренерский штаб — молодцы, но наша команда не заслужила сегодня только одно очко», — сказал Шпилевский в эфире «Матч ТВ».

«Балтика» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ с 44 очками в 24 матчах. «Пари НН» располагается в зоне переходных встреч на 14-й строчке. У команды 21 очко.

